Реал Мадрид няма да подава жалба до УЕФА след съдийските отсъждания срещу Байерн Мюнхен

Реал Мадрид няма да подава официална жалба до УЕФА след спорното съдийство в реванша срещу Байерн Мюнхен от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Ръководството на испанския гранд е преценило, че подобен ход няма да доведе до реален резултат, въпреки сериозното недоволство след изгонването на Едуардо Камавинга в края на срещата.

Ключовият момент настъпи четири минути преди края, когато халфът получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко. Именно в оставащото време германският тим реализира два гола и стигна до успех с 4:3, елиминирайки "белите“ с общ резултат 6:4.

Решението на съдията Славко Винчич предизвика бурни реакции в лагера на мадридчани. Капитанът Дани Карвахал отправи остри думи към рефера, а негови съотборници като Едер Милитао и Джуд Белингам също изразиха недоволството си след мача.

Въпреки напрежението и разочарованието от отпадането, от Реал Мадрид са решили да не ескалират ситуацията допълнително чрез официални действия.