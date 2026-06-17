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Реал Мадрид обяви привличането на Бернардо Силва от Манчестър Сити

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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32-годишният португалец ще подпише договор за следващите два сезона с тима от испанската столица

Реал Мадрид обяви привличането на Бернардо Силва от Манчестър Сити
Снимка: БТА
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Испанският футболен гранд Реал Мадрид официално обяви привличането на полузащитника Бернардо Силва от Манчестър Сити.

32-годишният португалец ще подпише договор за следващите два сезона с тима от испанската столица. Халфът ще премине в "Кралския клуб" със свободен трансфер, след като контрактът му с Манчестър Сити изтече в края на този месец.

Бернардо Силва прекара последните девет сезона в синята половина на Манчестър, спечелвайки 20 трофея под ръководството на Пеп Гуардиола. В това време той е играчът с най-много мачове за "гражданите", появявайки се на терена 460 пъти и отбелязвайки 76 попадения.

Португалецът има 109 участия за страната си, в които е отбелязал 14 гола, а на световното първенство в Северна Америка ще бъде една от главните действащи фигури за "мореплавателите".

#ФК Манчестър Сити #Бернардо Силва #ФК Реал Мадрид

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