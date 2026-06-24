Реал Мадрид очаква решението на Винисиус след световното първенство

Бъдещето на Винисиус Жуниор остава една от основните теми в Реал Мадрид, след като преговорите за подновяване на договора му все още не са довели до окончателно споразумение. Според информация на испанското издание AS нови разговори между двете страни се очакват веднага след края на световното първенство.

Настоящият контракт на бразилския национал изтича на 30 юни 2027 година, а въпреки многократните уверения за взаимно желание за продължаване на сътрудничеството, подпис под нов договор все още няма.

От ръководството на Реал Мадрид продължават да гледат оптимистично на ситуацията. Президентът на клуба Флорентино Перес неведнъж е заявявал, че иска Винисиус да остане дългосрочно в испанската столица, а самият футболист многократно е подчертавал привързаността си към „кралския клуб“.

Въпреки това липсата на окончателно споразумение поражда въпросителни около бъдещето на един от най-важните играчи в състава. Според публикацията, ако след Мондиал 2026 не бъде постигнат напредък в преговорите, Реал Мадрид може да започне да обмисля различни варианти за развитие на ситуацията.

26-годишният бразилец остава сред водещите фигури както в клуба, така и в националния отбор на Бразилия, а освен спортното си значение е и една от най-разпознаваемите маркетингови личности във футбола с множество рекламни партньорства по света.