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Реал Мадрид се раздели с Алваро Арбелоа, Моуриньо е все по-близо до завръщане

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Спорт
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"Белият балет“ обяви официално края на престоя на бившия си защитник начело на първия отбор след взаимно споразумение

Реал Мадрид се раздели с Алваро Арбелоа, Моуриньо е все по-близо до завръщане

Реал Мадрид официално потвърди раздялата със старши треньора Алваро Арбелоа. Испанският специалист напуска клуба след постигнато взаимно съгласие между двете страни, съобщиха от ръководството на мадридчани.

Арбелоа пое първия отбор през януари, след като замени Шаби Алонсо. Преди това бившият защитник на "кралския клуб“ работеше успешно в академията и водеше втория тим на Реал. Под негово ръководство мадридчани завършиха на второ място в Ла Лига, но не успяха да изпълнят основните си цели през сезона.

"Реал Мадрид и Алваро Арбелоа постигнаха споразумение да прекратят мандата му като треньор на първия отбор. Реал Мадрид е много благодарен на Алваро Арбелоа, който през цялата си кариера в клуба винаги е показвал лоялност, отдаденост и професионализъм. Той е пример за ценностите на нашия клуб“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Въпреки че изведе тима до второто място в първенството, Арбелоа не успя да предотврати отпадането на четвъртфиналите в Шампионската лига от Байерн Мюнхен, а Реал остана зад големия си съперник Барселона в битката за титлата.

Раздялата идва на фона на все по-силните информации, че Жозе Моуриньо ще се завърне на „Сантиаго Бернабеу“ за втори период начело на отбора. Още преди президентските избори във клуба Флорентино Перес даде ясни сигнали, че португалският специалист е предпочитаният кандидат за наследник на Арбелоа.

Очаква се в следващите дни Реал Мадрид официално да обяви новия си старши треньор и да започне подготовката за сезон 2026/27 под ръководството на Моуриньо.

#Реал Мадрид ФК #Алваро Арбелоа

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