Реал разплака Ювентус за място в Топ 8 на световното клубно първенство

Реал Мадрид заслужи своето място на четвъртфиналите на световното клубно първенство в САЩ. Селекцията на Чаби Алонсо подчини Ювентус с 1:0 в осминафинална среща, изиграна на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями.

В обувките на герой за испанците влезе Гонсало Гарсия, който бе автор и на единственото попадение. Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с множество положения, особено от страна на мадридчани, но Микеле ди Грегорио спаси почти всичко, което можеше и трепна само веднъж, което се оказа фатално за състава, воден от Игор Тудор. Добрата новина за "белите" бе и завръщането на Килиан Мбапе, който изигра първи двубой на клубния Мондиал.

В следващата фаза Реал ще има за съперник победителя от двойката между Борусия Дортмунд и Монтерей. Двата отбора ще определят последния четвъртфиналист по-късно тази нощ.

Символичните домакини стигнаха до нещо като положение в 4-та минута. Винисиус напредна отляво и пробва своя късмет от далечна дистанция, а след рикошет топката се насочи към вратата на Микеле Ди Грегорио, който бе на мястото си и улови без проблеми.

Символичните гости отвърнаха контраатака, при която Рандал Коло Муани получи извеждащ пас и остана очи в очи с Тибо Куртоа, но французинът прехвърли и стража, и вратата, за да прати топката в аут. Испанците отговориха с далечен, но и неточен шут на Федерико Валверде, тъй като той мина покрай десния страничен стълб.

Италианците отговориха на предизвикателството чрез шут на Кенан Йълдъз, който премина на косъм от испанската врата. В средата на първото полувреме „бианконерите“ организираха нова атака, дело на Андреа Кабмиазо. Той получи топката по левия фланг и центрира в наказателното поле, където шут с глава на Франсиско Консейсао бе спасен от Куртоа.

Напрежение не липсваше и пред вратата на „Старата госпожа“. Изстрел на Винисиус профуча покрай вратата, пазена от Ди Григорио. Половин час след началото на мача мадридчани останаха на крачка от това да открият. Валверде асистира на Дуд Белингам, който от близка дистанция не успя да преодолее Ди Григорио.

„Белите“ напомниха за нападателната си мощ в първата минута от добавеното време, когато Валверде отправи опасен удар от далечно разстояние, но Ди Григорио спаси авторитетно, пращайки топката в корнер.

„Лос меренгес“ поставиха солидно начало на второто полувреме. Първоначално Валверде отправи шут, при който топката мина на сантиметри от поркай десния страничен стълб. След това Ди Григорио се намеси и при изстрел на Белингам, а впоследствие изби и шут на Дийн Хаусен от границата на наказателното поле.

В 54-та минута натискът на „лос бланкос“ даде необходимия резултат. Трент Александър-Арнолд се възползва от една избита топка и центрира в наказателното поле към Франк Гарсия, който надскочи италианската отбрана и с глава матира Ди Григорио, за да открие резултата.

