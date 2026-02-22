БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реализатор на Черно море завоюва приза за MVP на Купата

от Веселин Михайлов
Американецът показа на какво е способен на Финалната осмица в Ботевград.

Реализатор на Черно море завоюва приза за MVP на Купата
Слушай новината

Ламонт Уест увенча усилията си и бе сред основните фигури за втората поредна Купа на България на Черно море Тича, която е и общо шеста във витрината на клуба. „Моряците“ оцеляха срещу Локомотив Пловдив с 88:87 на финала в „Арена Ботевград“, а американецът заслужи и първи приз в своята кариера. Крилото завоюва наградата за MVP на Финалната осмица в Ботевград.


25-годишният баскетболист демонстрира своите реализаторски качества както на четвъртфиналите и полуфиналите, така и на финала. Особено впечатляващ бе мачът на четвъртфиналите, където изригна с 33 точки.

Уест финишира със средни показатели от 23.7 точки, 5.3 борби и 1.3 асистенции за 3 срещи. Той бе награден от легендата Петко Маринов.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #Ламонт Уест #БК Черно море Тича

