Редица спортисти изразиха съболезнования към семейството на Диого Жота

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо написа "Това е немислимо" по повод на трагичната смърт на нападателя на Ливърпул и негов сънародник Диого Жота в автомобилна катастрофа.

Жота загина с брат си Андре Силва в инцидент в Испания в нощта на сряда срещу четвъртък.

Съболезнования към семейството на португалеца изрази и премиерът на страната Луиш Монтенегро.

Публикация в социалните мрежи написа и миноритарен акционер в Ливърпул ЛеБрон Джеймс.

Легендата в тениса Рафаел Надал също вдъхна кураж на близките на футболиста, след тежката загуба.

Българската легенда Христо Стоичков не остана безразличен към трагичната новина.

Бившият му наставник в Ливърпул Юрген Клоп определи своя доскорошен възпитаник като "фантастичен футболист, страхотен приятел, любящ и грижовен съпруг и баща".

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P