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Рейналдо: От мен очаквайте много работа и себераздаване

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Футболистът на Левски се разписа на два пъти за успеха над Борац Баня Лука

Левски Борац Баня Лука Рейналдо
Снимка: Startphoto.bg
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Рейналдо разкри какво могат да очакват феновете на Левски след победата над Борац Баня Лука с 4:0 в реванша от първи предварителен кръг на Шампионската лига.

Бразилецът - един от новите на "Герена", вкара два от головете за убедителния успех.

"Благодаря за помощта от Господ за тази победа. Много съм щастлив, че помогнах на отбора да продължим. Сега фокусът е да започнем първенството добре вкъщи. В крайна сметка знаем, че всеки мач е важен. Сега трябва да се пренастроим за следващия. Няма значение, от мен очаквайте много работа и себераздаване, важно е да помагам на отбора", започна той.

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#Рейналдо

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