Винко Маринович: Първият гол разстрои нашата игра

Старши треньорът на Борац Баня Лука призна, че двете полувремена на мача с Левски са били напълно различни
Треньорът на Борац Баня Лука Винко Маринович коментира загубата на своя тим от Левски с 0:4 в реванш от първи предварителен кръг на Шампионската лига.
Босненският първенец беше категорично надигран от "сините" на "Герена".
"Честитя на Левски победата. Играхме едно добро първо полувреме, в което нашият съперник имаше някои положения, но и ние имахме две стопроцентови възможности. Този гол, който падна в началото на второто полувреме, разстрои нашата игра и доведе до резултата", категоричен беше той.
Наставникът призна, че двете полувремена на мача с Левски са били коренно различни.
"Наистина играхме с трима в защитата, за да подсилим нашата отбрана. През първото полувреме свършихме добре нашата работа. Второто полувреме, когато те вкараха този гол, всичко се промени. Трябваше да се отворим и тогава Левски показа колко е силен в преходите", завърши Маринович.