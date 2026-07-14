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Винко Маринович: Първият гол разстрои нашата игра

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Борац Баня Лука призна, че двете полувремена на мача с Левски са били напълно различни

Винко Маринович
Снимка: БТА
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Треньорът на Борац Баня Лука Винко Маринович коментира загубата на своя тим от Левски с 0:4 в реванш от първи предварителен кръг на Шампионската лига.

Босненският първенец беше категорично надигран от "сините" на "Герена".

"Честитя на Левски победата. Играхме едно добро първо полувреме, в което нашият съперник имаше някои положения, но и ние имахме две стопроцентови възможности. Този гол, който падна в началото на второто полувреме, разстрои нашата игра и доведе до резултата", категоричен беше той.

Наставникът призна, че двете полувремена на мача с Левски са били коренно различни.

"Наистина играхме с трима в защитата, за да подсилим нашата отбрана. През първото полувреме свършихме добре нашата работа. Второто полувреме, когато те вкараха този гол, всичко се промени. Трябваше да се отворим и тогава Левски показа колко е силен в преходите", завърши Маринович.

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#Винко Маринович

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