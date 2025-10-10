Река Янтра прелива край русенското село Долна Студена

Река Янтра прелива при село Долна Студена, община Ценово. Въпреки това опасност за населението няма. Това съобщиха от областната администрация в Русе.

Данните сочат, че нивото на водата е достигнало над 5 метра и е започнало да залива обработваеми земи. Причината са проливните дъждове през последните дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м.

Според областния управител на Русе Драгомир Драганов, високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, който е близо до селото. Предстои на място да бъдат направени огледи.

При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. Към мястото вече пътува специализираха техника, която да почисти реката в района на моста. Ако е необходимо, ще бъдат изградени допълнителни временни защитни диги по поречието.