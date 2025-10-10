БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Река Янтра прелива край русенското село Долна Студена

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
У нас
Опасност за населението няма, увериха от областната администрация

река янтра прелива русенското село долна студена
Река Янтра прелива при село Долна Студена, община Ценово. Въпреки това опасност за населението няма. Това съобщиха от областната администрация в Русе.

Данните сочат, че нивото на водата е достигнало над 5 метра и е започнало да залива обработваеми земи. Причината са проливните дъждове през последните дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м.

Според областния управител на Русе Драгомир Драганов, високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, който е близо до селото. Предстои на място да бъдат направени огледи.

При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. Към мястото вече пътува специализираха техника, която да почисти реката в района на моста. Ако е необходимо, ще бъдат изградени допълнителни временни защитни диги по поречието.

