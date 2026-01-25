Рекорд за Васил Антонов на шампионата по лека атлетика за юноши и девойки

Държавният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в зала беше белязан от националния рекорд на 400 метра за юноши на Васил Антонов (Радуканови Видин).

17-годишният Антонов се изстреля още на старта и от четвърти коридор в първата обиколка само времето беше негов съперник. Атлетът от Видин не намали темпото и във втория кръг и на финала фотофиниша отчете 47.83.

Този резултат коригира два рекорда и потвърди норматива на българина за Европейско първенство за юноши до 18 години.

Постижението на Антонов е национален рекорд за юноши до 18 години в зала (стария бе също негов с 48.84 от 2025-а), национален рекорд за юноши до 20 години в зала (старото върхово постижение бе отпреди 44 години на Божидар Константинов – 47.99 поставен през 1982-а), най-добър резултат при мъжете в България за 2026-а (48.22 на Тодор Тодоров от 10 януари) и най-добър резултат в света за годината при юношите до 18 години в зала.



Подгласник на Антонов от друга серия бе роденият в Украйна атлет от Тракия Пловдив Олександър Искрук с 50.09, а бронзов медалист е Стилиян Панев (Бургас 98) с 50.96 секунди.

Два часа след рекорда Васил Антонов бяга първи пост в щафетата 4 по 200 метра на Радуканови, за да се окичи с още един златен медал. Квартетът от крайдунавския град в състав Антонов, Калоян Горанов, Кристиян Тодоров и националния шампион на 60 и 200 метра при момчетата до 16 години Марио Петров бяга 1:35.05 минута за златото.

Борис Хаджитодоров (Павел Павлов, Враца) беше с класа над съперниците си на троен скок и във втори опит се приземи на 14.32 метра, с което покри нормата от 14.10 за европейския шампионат в Риети, Италия през лятото, съобщават от БФЛА.