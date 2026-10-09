Ремзи Осман завоюва 11-а световна титла по борба при ветераните

Ремзи Осман продължава да пише история в българската борба, след като спечели своята рекордна 11-а световна титла при ветераните. 58-годишният състезател триумфира на световното първенство в Аман, Йордания, след като записа три победи в категория до 62 килограма в свободния стил, дивизия Е (56–60 години).

Българинът демонстрира убедително представяне по пътя към златния медал, като не позволи на нито един от съперниците си да отбележи точка срещу него.

На четвъртфиналите Осман надделя над Саидмагомед Масиев с 3:0, а в полуфиналния сблъсък постигна още по-категоричен успех срещу унгареца Ищван Клебер с 9:0.

В битката за световната титла Ремзи Осман победи руснака Захар Дячковски с 3:0, с което си осигури поредното златно отличие в своята впечатляваща кариера.

Това е пета поредна световна титла за българина в категория до 62 килограма, в която той се състезава от 2017 година. С новия си успех Осман увеличи общия брой на световните си титли при ветераните на 11.

България приключи участието си на шампионата в Йордания с два златни, един сребърен и един бронзов медал.

Другата световна титла за страната ни беше спечелена от Пламен Палев в категория до 88 килограма в класическия стил, дивизия B (41–45 години). За него това беше трети световен триумф при ветераните.

Петър Георгиев заслужи сребърното отличие в категория до 70 килограма, а Красимир Ненков се окичи с бронз при 100-килограмовите. Двамата се състезаваха в класическия стил, дивизия А (35–40 години).

С четирите спечелени отличия българските борци завършиха успешно световното първенство, а поредният триумф на Ремзи Осман се превърна в един от най-значимите акценти на родното участие в Аман.