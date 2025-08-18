БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Резервите на ПСЖ донесоха първи точки за новия сезон в Лига 1

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Витиня вкара единствения гол за успеха над Нант.

Витиня
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Франция Пари Сен Жермен започна защитата на титлата си в Лига 1 след успех с 1:0 при гостуването си на Нант.

Старши треньорът Луис Енрике бе дал почивка на голяма част от титулярите си, които ликуваха със Суперкупата на Европа срещу Тотнъм след изпълнение на дузпи по-рано през седмицата.

Португалският полузащитник Витиня отбеляза единственото попадение в мача в 67-ата минута. Малко след това и Гонсало Рамош вкара гол, но след справка с ВАР бе отменен.

#Лига 1 2025/2026 #Витиня #ПСЖ

