БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците...
Чете се за: 16:25 мин.
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Резултатите от вота на недоверие бяха очаквани, заяви Наталия Киселова

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Решенията невинаги се крият в законодателните промени, смята тя

Наталия Киселова
Снимка: Пресцентър на Народното събрание
Слушай новината

Резултатите от последния вот на недоверие бяха очаквани - това коментира председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти по време на посещението си в с. Братя Даскалови.

"От самото начало вносителите на искането за вот на недоверие заявиха, че не очакват да има успех", посочи тя.

По-важна е поуката, която политиците трябва да си извлекат, подчерта тя - повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото и търсене на начини за тяхното разрешаване. Според Киселова решенията не се крият непременно в промени в законодателството.

"Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат".

Като пример тя посочи необходимостта от по-ефективна работа на органите на реда.

"Голяма част от полицаите, пожарникарите виждат се зиме, лете са навън - там, където има проблеми, могат да се преодоляват".

Новият парламентарен сезон започна очаквано, с позициониране на всяка една от парламентарните групи, посочи още тя.

"Надяваме се парламентарният живот да си влезе в онова русло, което всички очакваме, а именно сблъсъкът да бъде през парламентарната трибуна".

# Наталия Киселова #председател на Народното събрание #вот на недоверие #коментар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
2
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
4
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
5
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
6
Второ огнище пламна край село Горнослав

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
5
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Политика

Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ
Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ
Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски
Чете се за: 02:57 мин.
Манол Пейков, ПП-ДБ: Институциите са по-завладени от всякога и всички го виждат Манол Пейков, ПП-ДБ: Институциите са по-завладени от всякога и всички го виждат
Чете се за: 02:50 мин.
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на българския лев вече станаха социални, обедняването е факт Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на българския лев вече станаха социални, обедняването е факт
Чете се за: 03:02 мин.
Дясната опозиция се обединява за обща президентска кандидатура Дясната опозиция се обединява за обща президентска кандидатура
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с новите образователни реформи?
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ограничени са огнищата край асеновградското село Горнослав
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ