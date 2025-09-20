Резултатите от вота на недоверие бяха очаквани, заяви Наталия Киселова

Резултатите от последния вот на недоверие бяха очаквани - това коментира председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти по време на посещението си в с. Братя Даскалови.

"От самото начало вносителите на искането за вот на недоверие заявиха, че не очакват да има успех", посочи тя.

По-важна е поуката, която политиците трябва да си извлекат, подчерта тя - повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото и търсене на начини за тяхното разрешаване. Според Киселова решенията не се крият непременно в промени в законодателството.

"Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат".

Като пример тя посочи необходимостта от по-ефективна работа на органите на реда.

"Голяма част от полицаите, пожарникарите виждат се зиме, лете са навън - там, където има проблеми, могат да се преодоляват".

Новият парламентарен сезон започна очаквано, с позициониране на всяка една от парламентарните групи, посочи още тя.