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Рибакина е на полуфинал и свали Сабаленка от световния връх

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Спорт
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В четвъртък тя ще спори за място във финала с победителката от двубоя между Коко Гоф и Мира Андреева.

Елена Рибакина
Снимка: БГНЕС
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Елена Рибакина продължава да пише история на US Open. Казахстанката се класира за полуфиналите в Ню Йорк, а успехът ѝ над Цинвън Чжън гарантира и най-голямото постижение в кариерата ѝ – от следващото обновяване на ранглистата тя ще бъде новата №1 в света.

Поставената под №2 Рибакина обърна олимпийската шампионка от Китай с 3:6, 6:1, 6:4 и за първи път достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. В четвъртък тя ще спори за място във финала с победителката от двубоя между Коко Гоф и Мира Андреева.

Чжън започна по-уверено и успя да пробие при 3:3, а Рибакина пропусна пет възможности веднага да върне подаването си. Китайката се възползва и затвори първия сет с 6:3.

Реакцията на Рибакина обаче беше категорична. Казахстанката реализира ранен пробив във втория сет, поведе с 2:0 и не даде никакъв шанс на съперничката си, за да изравни след убедително 6:1.

Решаващата част предложи много повече напрежение. При 4:3 в своя полза Чжън получи възможност да пробие, но изпрати бекхенда си в аут от добра позиция. В следващия гейм Рибакина стигна до пробив и след това хладнокръвно затвори мача.

Успехът има и историческо значение за 26-годишната казахстанка. Тя ще свали Арина Сабаленка от върха на световната ранглиста, където белорускинята се задържа впечатляващите 99 седмици. За Рибакина това ще бъде първо изкачване до №1 в света.

#US Open 2026 #Елена Рибакина

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