ИЗВЕСТИЯ

Рилски спортист представи ново чуждестранно попълнение

Спорт
Американецът Майк Едуардс е второто ново попълнение за шампионите.

Рилски спортист
Снимка: Официален сайт
Центърът Майк Едуардс е второто ново попълнение в Рилски за този сезон, съобщиха от клуба.

Едуардс е американец. Роден е на 20 май 1997 година и е висок 206 сантиметра.

Завършил е университета Джорджия, след което се мести в Канада, за да стартира своята професионална кариера. Тя започва с отбора на Сейнт Джон, където Едуардс изиграва един сезон, след което се мести в Европа.

На Стария континент американецът акостира първо в Грузия, след което преминава през Косово и се завръща отново в Канада. Престоят му там отново е за един сезон, след което центърът се завръща в Европа, за да облече екипа на грузинския Ткибули Орби, а след един сезон и този на македонския Пелистер.

Добрите му игри там го пращат в румънския Тимишуара, където центърът изиграва 17 мача, в които записва по 12,2 точки и 5,4 борби средно на мач.

Рилски спортист обяви първия нов играч в селекцията си
Рилски спортист обяви първия нов играч в селекцията си
208-сантиметровият американски център е шампион от G-Лигата.
Чете се за: 01:30 мин.
#БК Рилски Спортист

Product image
