БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Рилски спортист обяви първия нов играч в селекцията си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

208-сантиметровият американски център е шампион от G-Лигата.

Джейлън Томас
Снимка: Butler University Athletics
Слушай новината

208-сантиметровият американски център Джейлън Томас е най-новото име в селекцията на шампиона Рилски спортист за сезон 2025-2026, съобщиха от клуба от Самоков.

"Днес казваме "Добре дошъл" на първия нов играч в селекцията ни. 208-сантиметровият Джейлън Томас е най-новото име в селекцията за сезон 2025-2026", написаха от отбора в социалните мрежи.

"Томас е роден на 2 октомври 2000 година в Хендерсън, Невада. Възпитаник е на университета Бътлър, в който става лидер по блокове и общо осми в историята на програмата. След завършването си Томас продължава баскетболната си кариера в Лигата за развитие на НБА, като първо носи екипа на Уинди Сити Булс, a след размяна на играчи се озовава и в тима на Стоктън Кингс, с който става шампион. В Лигата центърът изиграва общо 36 мача, в които записва показатели от 4,5 точки, 4,8 борби, 1 асистенция и 0,5 чадъра средно на мач", добавят шампионите на България.

Преди около 20 дни мъжкият баскетболен отбор на Рилски спортист започна подготовка за предстоящия сезон 2025/2026, а няколко дни по-късно играчите преминаха функционални изследвания.

#Джейлън Томас #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
5
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Български баскетбол

Как един македонец накара децата в Свети Влас да заобичат баскетбола и дори успя да ги изведе до сребърните медали
Как един македонец накара децата в Свети Влас да заобичат баскетбола и дори успя да ги изведе до сребърните медали
Пет българки са сред най-добрите в индивидуалните класации на европейския шампионат в Истанбул Пет българки са сред най-добрите в индивидуалните класации на европейския шампионат в Истанбул
Чете се за: 02:42 мин.
Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Евробаскет U16 Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Евробаскет U16
Чете се за: 00:57 мин.
България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б България спечели сребърните медали на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Чете се за: 02:45 мин.
Денислав Иванов избра възпитаниците си за Евробаскет на колички Денислав Иванов избра възпитаниците си за Евробаскет на колички
Чете се за: 01:17 мин.
Лилия Георгиева: Гордостта ми няма граници! Лилия Георгиева: Гордостта ми няма граници!
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ