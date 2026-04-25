Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Рилски спортист спечели редовния сезон с убедителен успех над Спартак Плевен

Милен Костов
За Рилецо предстои плейофен сблъсък с Берое.

Снимка: Рилски спортист
Рилски спортист победи Спартак Плевен със 109:88 (22:25, 30:21, 32:19, 25:23) в последния мач от редовния сезон на Националната баскетбола лига.

Гостите поведоха в резултата в зала “Арена Самелион” в Самоков след три точни изстрела от наказателната линия на Джейлан Макклауд. Домакините отговориха с тройка на Майкъл Едуардс. Плевенчани бяха амбицирани да завършат редовния сезон с победа и водеха в резултата в хода на първата четвърт. Възпитаниците на Желко Лукаич се оттеглиха с преднина от 3 точки след първите 10 минути игра, след забивка на бившия играч на самоковци Джон Флорвиъс.

Вторият период започна с кошове от фаул на Мартин Русев, с които баскетболистите в синьо поведоха с 5 пункта. Играчите на Любомир Киров обаче заиграха по-ефективно в преден план и стигнаха до обрат. Домакините поведоха с 8 точки след кош на Мирослав Васов. На почивката шампионите имаха аванс от 6 точки с изстрел “зад арката “ на Александър Георгиев.

След почивката домакините доказаха защо са лидери в класирането и след серия от 14 поредни пункта изградиха аванс от 21 точки. По този начин лишиха остатъка от срещата от интрига и подпечатаха мястото си на върха в подреждането. Авансът на самоковци достигна рекордните за срещата 22 точки, преди крайното 109:88.

Най-резултатен бе бившият играч на домакините Павлин Иванов, който отбеляза 20 точки. За победителите Алън Арнет реализира 19.

Рилски спортист оглавява класирането с актив от 25 победи и 5 загуби. Спартак Плевен заема 5-ата позиция с баланс от 16 успеха и 14 поражения.

#НБА 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама"
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Везенков и Олимпиакос финишираха на перфектния път в Гърция
Черно море обърна Шумен за победоносен край на редовния сезон Черно море обърна Шумен за победоносен край на редовния сезон
Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО) Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)
Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО) Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО) Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО) Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари
Най-малко 7 души загинаха в среднощни руски атаки срещу Украйна
