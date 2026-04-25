Рилски спортист спечели редовния сезон с убедителен успех над Спартак Плевен

Рилски спортист победи Спартак Плевен със 109:88 (22:25, 30:21, 32:19, 25:23) в последния мач от редовния сезон на Националната баскетбола лига.

Гостите поведоха в резултата в зала “Арена Самелион” в Самоков след три точни изстрела от наказателната линия на Джейлан Макклауд. Домакините отговориха с тройка на Майкъл Едуардс. Плевенчани бяха амбицирани да завършат редовния сезон с победа и водеха в резултата в хода на първата четвърт. Възпитаниците на Желко Лукаич се оттеглиха с преднина от 3 точки след първите 10 минути игра, след забивка на бившия играч на самоковци Джон Флорвиъс.

Вторият период започна с кошове от фаул на Мартин Русев, с които баскетболистите в синьо поведоха с 5 пункта. Играчите на Любомир Киров обаче заиграха по-ефективно в преден план и стигнаха до обрат. Домакините поведоха с 8 точки след кош на Мирослав Васов. На почивката шампионите имаха аванс от 6 точки с изстрел “зад арката “ на Александър Георгиев.

След почивката домакините доказаха защо са лидери в класирането и след серия от 14 поредни пункта изградиха аванс от 21 точки. По този начин лишиха остатъка от срещата от интрига и подпечатаха мястото си на върха в подреждането. Авансът на самоковци достигна рекордните за срещата 22 точки, преди крайното 109:88.

Най-резултатен бе бившият играч на домакините Павлин Иванов, който отбеляза 20 точки. За победителите Алън Арнет реализира 19.

Рилски спортист оглавява класирането с актив от 25 победи и 5 загуби. Спартак Плевен заема 5-ата позиция с баланс от 16 успеха и 14 поражения.