Роберто Мартинес: Игнорирахме шума отвън и показахме истинското лице на Португалия

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес изрази задоволството си от представянето на отбора при убедителната победа с 5:0 над Узбекистан във втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Според специалиста успехът е бил най-добрият възможен отговор на критиките, последвали равенството 1:1 срещу ДР Конго в първия мач.

Мартинес подчерта, че още след разочароващия старт е очаквал подобна реакция от своите футболисти.

"Точно това искахме да видим от съблекалнята. Понякога подобни мачове са необходими, за да израсне един отбор. Видяхме същата отдаденост и желание, но с много повече зрялост и контрол върху емоциите“, коментира наставникът.

По думите му ключовата разлика спрямо първия двубой е била дисциплината след откриването на резултата.

"Срещу ДР Конго интензивността ни беше добра до първия гол, но след това загубихме организацията си. Срещу Узбекистан останахме верни на плана си и това промени всичко. Играхме последователно срещу добре организиран съперник и запазихме тактическата си дисциплина през целия мач“, заяви Мартинес.

Испанският специалист разкри, че тимът съзнателно е пренебрегнал външния натиск в дните преди срещата.

"През последните дни игнорирахме шума отвън и се концентрирахме върху това, което трябва да направим на терена. В състава има сериозна конкуренция, а единството в отбора винаги ни помага да преодоляваме трудните моменти“, добави той.

Мартинес отдели специално внимание и на капитана Кристиано Роналдо, който се разписа на шесто световно първенство в кариерата си.

"Това беше само въпрос на време. Движението на Кристиано в наказателното поле е пример за всеки централен нападател. Най-важното е, че той създава положения във всеки мач. Той е истински лидер и модел за подражание, а приносът му към отбора далеч не се измерва само с головете“, подчерта селекционерът.

След убедителния успех Португалия направи сериозна крачка към класиране за елиминационната фаза и възстанови самочувствието си след колебливия старт на турнира.