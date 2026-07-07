Роберто Мартинес напуска националния отбор на Португалия след отпадането от световното първенство

Роберто Мартинес повече няма да бъде селекционер на националния отбор на Португалия. Испанският специалист обяви решението си след поражението с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство, с което приключи участието на „мореплавателите“ в турнира.

На следмачовата пресконференция Мартинес призна, че договорът му изтича след Мондиал 2026 и няма да бъде подновен.

"Дойдох в Португалия, за да спечеля световното първенство. След като не успяхме да го направим, няма смисъл да продължавам. Това е краят на един цикъл“, заяви испанецът.

Той подчерта, че е изключително горд с представянето на отбора въпреки отпадането и отказа да определи загубата като провал.

"Не се провалихме. Загубихме от един от фаворитите за титлата. Играхме смело и равностойно, а малките детайли направиха разликата. Играчите заслужават само похвали за отношението и отдадеността си“, каза още Мартинес.

Испанският наставник благодари на португалската футболна федерация, на привържениците и на своите футболисти, като специално отличи капитана Кристиано Роналдо.

"Кристиано беше пример във всяко отношение – както на терена, така и извън него. Той даде всичко от себе си, за да помогне на отбора да постигне мечтата си“, заяви Мартинес.

Той напуска националния тим след 45 мача начело, като най-големият му успех остава спечелването на Лигата на нациите.

Според информация на португалското издание A Bola фаворит за наследник на Мартинес е 71-годишният Жорже Жезуш. Очаква се президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса да проведе среща с опитния специалист веднага след завръщането си от САЩ, за да обсъдят условията по евентуалното му назначение.