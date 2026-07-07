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Роберто Мартинес напуска националния отбор на Португалия след отпадането от световното първенство

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Испанският специалист обяви края на своя мандат след загубата от Испания, а медиите сочат Жорже Жезуш като негов най-вероятен наследник

Роберто Мартинес напуска националния отбор на Португалия след отпадането от световното първенство
Снимка: AP Photo
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Роберто Мартинес повече няма да бъде селекционер на националния отбор на Португалия. Испанският специалист обяви решението си след поражението с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство, с което приключи участието на „мореплавателите“ в турнира.

На следмачовата пресконференция Мартинес призна, че договорът му изтича след Мондиал 2026 и няма да бъде подновен.

"Дойдох в Португалия, за да спечеля световното първенство. След като не успяхме да го направим, няма смисъл да продължавам. Това е краят на един цикъл“, заяви испанецът.

Той подчерта, че е изключително горд с представянето на отбора въпреки отпадането и отказа да определи загубата като провал.

"Не се провалихме. Загубихме от един от фаворитите за титлата. Играхме смело и равностойно, а малките детайли направиха разликата. Играчите заслужават само похвали за отношението и отдадеността си“, каза още Мартинес.

Испанският наставник благодари на португалската футболна федерация, на привържениците и на своите футболисти, като специално отличи капитана Кристиано Роналдо.

"Кристиано беше пример във всяко отношение – както на терена, така и извън него. Той даде всичко от себе си, за да помогне на отбора да постигне мечтата си“, заяви Мартинес.

Той напуска националния тим след 45 мача начело, като най-големият му успех остава спечелването на Лигата на нациите.

Според информация на португалското издание A Bola фаворит за наследник на Мартинес е 71-годишният Жорже Жезуш. Очаква се президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса да проведе среща с опитния специалист веднага след завръщането си от САЩ, за да обсъдят условията по евентуалното му назначение.

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