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Роберто Мартинес защити Кристиано Роналдо след равенството с ДР Конго

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Спорт
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Селекционерът на Португалия обясни защо остави капитана на терена до края въпреки слабия му мач и серията без гол на големи форуми

Роберто Мартинес защити Кристиано Роналдо след равенството с ДР Конго
Снимка: AP Photo

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес застана в защита на Кристиано Роналдо след изненадващото равенство 1:1 срещу ДР Конго в първия мач на тима на Мондиал 2026.

41-годишният нападател постави рекорд като най-възрастния полеви футболист, започвал мач на световно първенство, но не успя да окаже сериозно влияние върху играта. Роналдо остана на терена през всичките 90 минути, въпреки че записа едва 25 докосвания до топката.

"Няма смисъл да изваждаш най-добрия голмайстор в световния футбол в мач, в който ти трябват голове. В такива моменти опитът на Кристиано в наказателното поле е важен. Начинът, по който привлича защитници и отваря пространства, също е важен“, заяви Мартинес.

Португалия владееше топката в големи периоди от двубоя, но не успя да материализира превъзходството си. Жоао Невеш даде ранен аванс на европейския тим, но Йоан Виса донесе историческа точка на ДР Конго.

Мартинес подчерта, че проблемът не е бил само в Роналдо, а в цялостното представяне на отбора в атака.

"Всеки играч има своя отговорност и качество на терена. Когато търсиш голове, трябва да имаш Кристиано“, добави селекционерът.

#Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол #Роберто Мартинес

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