Роби Уилямс пусна новия си албум по-рано от обявеното и взриви феновете

Британската поп звезда Роби Уилямс, познат и като бивш член на групата Take That, изненада феновете си, като пусна новия си албум Britpop цели три седмици по-рано от обявеното.

Това е първият му студиен албум от седем години насам и вече получава много добри отзиви. Самият певец обясни, че просто е решил да не чака повече и да пусне музиката веднага.

„Britpop“ е 13-ият албум на Уилямс и включва вече познатите песни Rocket, Spies, Human и Pretty Face. Днес излезе и новият сингъл All My Life.

В албума има и интересни колаборации – с бившия му колега от Take That Гари Барлоу, с вокалиста на ColdplayКрис Мартин и с китариста на Black Sabbath Тони Айоми.

Музикалните критици също харесаха проекта. Rolling Stone, Guardian и Telegraph дадоха по четири от пет звезди и отбелязаха, че албумът е енергичен, забавен и силно повлиян от звученето на Oasis, без да звучи като копие.

През следващия месец Роби Уилямс тръгва и на турне с името „Long 90’s Tour“.