Рома обърна Аталанта с два гола в заключителните минути

Рома победи Аталанта с 2:1 в мач от 3-ия кръг на Серия А. “Римските вълци” стигнаха до успеха след обрат и два гола след 89-ата минута.

През първото полувреме на стадион “Олимпико” в Рим домакините бяха по-активни в преден план. Марко Карнезеки се справи с удари на Джанлука Манчини и Дониел Мален, а гол на Еван Н'Дика не бе зачетен заради засада.

Само 80 секунди след началото на втората част гостите откриха резултата. Едерсон връхлетя отбита топка в наказателното поле и се разписа с плътен шут от движение.

До края на срещата столичани продължиха да атакуват и изглеждаше, че няма да намерят път към гола, след като Марко Карнезеки отново бе на ниво при изстрели на Ману Коне и Матиас Соуле. От своя страна резервата Сантяго Кастро стреля в дясната греда, а по-късно последва и удар с глава в напречната греда.

Натискът на домакините се отплати в предпоследната минута на редовното време. Марио Ермосо засече с глава центриране от ъглов удар на Матиас Соуле.

В 3-ата минута на добавеното време възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини стигнаха до обрат. Матиас Соуле оформи крайния резултат с изстрел по земя в близкия ъгъл.

След последния съдийски сигнал Джанлука Гаетано получи директен червен картон след спор със съдията.

Рома оглавява класирането с пълен актив от 9 точки. Аталанта заема 7-ото място в подреждането с 6 пункта.