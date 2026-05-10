Росен Божинов получи червен картон при загуба на Пиза от Кремонезе

Българският национал бе титуляр и игра 23 минути.

Пиза Кремонезе
Снимка: БТА
Българският национал Росен Божинов получи червен картон още през първата част при загубата на своя отбор Пиза с 0:3 при гостуването на Кремонезе в среща от 36-ия кръг на Серия А.

Божинов започна като титуляр за Пиза, но още в 16-ата минута получи жълт картон, а седем минути по-късно си изкара и втори жълт и съответно червен картон, като остави отбора си с човек още в средата на първата част.

Това повлия на хода на мача и помогна на Кремонезе да спечели категорично. Ветеранът Джейми Варди даде преднина на домакините в 31-ата минута, а в началото на второто полувреме Федерико Бонацоли удвои преднината на своя тим.

Пиза остана с девет човека на терена в 57-ата минута след директен червен картон на Фелипе Лойола, което окончателно сложи край на интригата в мача.

В 86-ата минута Давид Окереке бе точен за крайното 3:0.

Пиза изпадна от Серия А в миналия кръг, докато успехът запази надеждите на Кремонезе за оставане в елита. Кремонезе е 18-и с 31 точки, една по-малко от спасителното 17-о място, което заема Лече.

