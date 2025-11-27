Росен Желязков: Не трябва да допускаме да се влезе в политическа спирала на несигурност

Моят призив към опозицията е да проявят разум. Ще седнем на масата на разговорите, ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели и да постигнем удовлетворителни макроикономически параметри за бюджета.Това каза на брифинг на Съвета за съвместно управление премиерът Росен Желязков.

"Наясно сме, че сме в сложно управленско мнозинство, в което има различни политически тенденции. Има много социални политики, същевременно трябва да правим и сериозни реформи, които са в противоречие с досегашните политики по отношение най-вече на доходите. Ние трябва да намерим златното сечение и това съм сигурен, че в разговор с работодатели и със синдикати можем да го постигнем през месец-декември. Същевременно, социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир", коментира още Желязков.

„С колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор, предвид факта, че има натрупано социално напрежение. Снощният протест, който считаме като израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси в последната година, в това число и бюджетът за ясен знак, че трябва да поставим интересите на обществото над чисто политическите разбирания, как се налага политическа воля“, каза Росен Желязков.

По думите му това напрежение през последните седмици е било продиктувани, от това че има нарушен социален диалог.

"Трябва да сложим на преден план важните приоритети за страната и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност и стабилност", каза той.

В последния месец, в навечерието на еврозоната, имаме нужда от стабилност, ние сме длъжни да направим този процес ясен, каза той.

Той благодари на полицията за това, че снощи не е допусната ескалация на напрежението.