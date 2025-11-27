БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Акула уби жена и рани мъж на австралийски плаж

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Инцидентът е станал в националния парк Крауди Бей

Снимка: БТА
Акула уби жена и рани сериозно мъж, които сутринта се къпали на плажа в национален парк на източното крайбрежие на Австралия днес, съобщи полицията, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в националния парк Крауди Бей, известен с плажните си къмпинги, местата за риболов и пешеходните пътеки, на 360 километра северно от града Сидни.

Плажовете в района и на север от мястото на нападението са затворени за плувци за неопределено време, съобщи полицейският инспектор Тимъти Бейли.

Жената и мъжът са на възраст около 25 години и са били ухапани от акулата в 6.30 сутринта, съобщи Бейли.

Минувач е помогнал на двойката на плажа, преди да пристигнат линейките, но жената е починала на място. Мъжът е бил транспортиран с хеликоптер до болница, а фелдшерът Джош Смит заяви, че състоянието му е сериозно, но стабилно. Самоличността на мъжа и жената не е разкрита. Медиите съобщават, че те са били европейски туристи.

"Това е много необичайно. Атаки на акули срещу един човек са редки. Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза Гавин Нейлър, директор на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида и мениджър на базата данни "International Shark Attack File".

Двама британски туристи бяха нападнати от една акула, докато се гмуркаха с шнорхел в Големия бариерен риф край североизточното крайбрежие на Австралия през 2019 г.

Единият загуби крак, а другият получи наранявания по краката.

През септември акула смъртоносно напада сърфист край плажа в Сидни. Бяха открити две части от сърфа, припомня агенцията.

