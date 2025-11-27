БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит

Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Регистрираха се 126 народни представители

Снимка: БТА
Парламентът успя да събере кворум от втория опит. Регистрираха се 126 депутати.

Народните представители обаче не започнаха работа по същество, тъй като от ГЕРБ поискаха половин час почивка. По-късно народните представители започнаха работа по точки от дневния ред.

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.

Депутатите трябва да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност „служител по почтеност“. В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.

Осве това Бюджет 2026 трябва да влезе за обсъждане на второ четене във финансовата комисия на парламента. Той предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5%. Очаква се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро.

