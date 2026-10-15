Росица Денчева и Денислава Глушкова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис в Стара Загора

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

19-годишната плевенчанка, която е водачка в схемата, победи друга представителка на домакините - Галена Кръстенова, която получи "уайлд кард" от организаторите, със 7:6(1), 6:3 за час и 31 минути.

Денчева изостана с 1:4 след три пробива на съперничката ѝ, но започна силна серия, като при 3:5 отрази два сетбола, а след това изравни с пробив до 5:5. В последвалия тайбрек втората ракета на България спечели шест поредни точки и не даде шанс на Кръстенова.

Във втория сет Денчева отново бе назад в резултата с 1:3, но спечели пет поредни гейма и си осигури място във втория кръг на надпреварата. Там нейна опонентка ще бъде рускинята Валерия Артьомова.

Другата родна тенисистка, която преодоля втория кръг, Денислава Глушкова победи получилата "уайлд кард" представителка на домакините Александра Рангелова със 7:6(5), 3:6, 6:3.

Три българки отпаднаха в първия кръг в днешния ден, след като двубоите им от вчера бяха отложени. Виктория Велева отстъпи на третата поставена Анхела Фита Болуда (Испания) с 2:6, 3:6, квалификантката Алекса Каратанчева загуби от осмата поставена Алена Ковачкова (Чехия) с 0:6, 2:6, а участващата с"уайлд кард" Елеонора Тонева допусна поражение срещу Гала Иванович (Сърбия) с 0:6, 2:6.

Виктория Велева записа победа и се класира за полуфиналите на двойки в тандем с Гала Иванович (Сърбия) срещу вторите поставени Ела Симънс (Австралия) и Мадхурима Савант (Индия) с 6:3, 6:1.

Още шест българки ще участват по-късно днес в четвъртфиналите на надпреварата при дуетите. Алекса Каратанчева и Дария Великова ще играят срещу четвъртите в схемата Илинка Далина Амарией (Румъния) и Габриела Вилар (САЩ), Беатрис Спасова и Валерия Артьомова (Русия) ще се изправят срещу третите поставени румънки Бианка Елена Барбулеску и Диана-Йоана Симионеску, а водачките в схемата Ива Иванова и Аня Станкович (Сърбия) ще излязат срещу Анджелина Костова и Галена Кръстенова.