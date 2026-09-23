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Росица Денчева пропусна три мачбола и отпадна от турнира W50 в Пловдив

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Спорт
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Българката допусна загуба след обрат.

росица денчева обърна драматичен мач класира полуфиналите ираклион
Снимка: БТА
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №2 в схемата Денчева загуби в драматичен мач с 1:6, 6:4, 6:7(5) от Алесандра Мацола (Италия) за 2 часа и 11 минути.

19-годишната българка започна лошо мача и след като изостана с 0:4, загуби първия сет с 1:6.

Денчева пропусна три пъти преднина от пробив във втората част, но след 3:3 спечели осем от следващите девет гейма, за да вземе втория сет с 6:4 и да поведе с 5:0 в третия.

След това обаче последва спад в играта на българката. Денчева загуби пет поредни гейма, като при 5:2 пропусна три мачбола на собствен сервис. След размяна на още един пробив се стигна до решителен тайбрек. В него българката изостана с 1:4 точки, успя да изравни за 4:4, но в крайна сметка загуби с 5:7.

По-късно днес още пет българки ще изиграят срещите си от първия кръг на сингъл.

Поставената под №1 в схемата Елизара Янева ще играе срещу Марго Маке (Белгия). Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

В първия кръг ще има два мача с изцяло българско участие. Поставената под №7 националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

Също по-късно днес четири българки ще изиграят срещите си от първия кръг на двойки.

Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще играят срещу поставените под №4 Селин Хенеман/Нели Тараба Валберг (Швеция). Сестрите Алекса Каратанчева и Лия Каратанчева ще се изправят срещу Марго Маке (Белгия)/Сара ван Емст (Нидерландия).

#Росица Денчева

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