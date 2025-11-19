БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българката и Елена Бърбулеску (Румъния) не загубиха гейм.

Снимка: Българска федерация по тенис
Снимка: Българска федерация по тенис
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) разгромиха Шира Бухадана (Израел) и Марика Джоунс (САЩ) с 6:0, 6:0 за 45 минути.

Александра Матева отпадна от надпреварата на двойки. Българката и Лавиния Пуяк (Румъния) претърпяха поражение от Елена Гийслер (Германия) и Симона Оджеску (Румъния) с 3:6, 0:6 за 63 минути.

Беатрис Спасова, която се класира за основната схема като „щастлива губеща" от квалификациите, загуби в първия кръг на единично от осмата поставена в схемата Наталия Сенич (Сърбия) с 1:6, 1:6.

Вчера за втория кръг на сингъл се класира Денислава Глушкова. Поставената под №4 Глушкова победи със 7:5, 3:6, 6:1 Елена Бърбулеску (Румъния), а следващата и съперничка ще бъде Елишка Тихачкова (Чехия).

