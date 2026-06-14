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Рубен Аморим е сред фаворитите за треньорския пост в Милан

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Спорт
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Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед води разговори с „росонерите“, които търсят наследник на Масимилиано Алегри

рубен аморим сред фаворитите треньорския пост милан
Снимка: БГНЕС
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Португалският специалист Рубен Аморим е един от основните кандидати за нов старши треньор на Милан, съобщават британските медии. 41-годишният наставник е без работа от януари, когато беше освободен от поста си в Манчестър Юнайтед след разочароващ период начело на английския клуб.

Според информацията между ръководството на Милан и представители на Аморим вече са проведени разговори, макар че към момента няма постигнато споразумение. Португалецът е високо в списъка на италианския гранд за заместник на Масимилиано Алегри, който беше уволнен през май след неуспешната битка за място в Шампионската лига.

Милан пропусна участие в най-престижния европейски клубен турнир, след като допусна сериозен спад във формата си в заключителната част на сезона. „Росонерите“ бяха в отлична позиция през март, но спечелиха едва три от последните си десет шампионатни срещи и в крайна сметка останаха извън челната четворка.

Сред останалите спрягани имена за поста са селекционерът на САЩ Маурисио Почетино и бившият наставник на Кристъл Палас Оливер Гласнер. От сметките на Милан обаче отпадна Ралф Рангник, който наскоро удължи договора си като национален селекционер на Австрия до 2028 година.

Ако поеме италианския тим, Аморим може да се изправи срещу бившия си клуб още през лятото. Милан и Манчестър Юнайтед имат насрочена контрола във Вроцлав на 15 август, само седмица преди старта на новия сезон във Висшата лига.

#ФК Милан #Рубен Аморим

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