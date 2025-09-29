БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 01:40 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

Руи Мота: Поздравления за футболистите, които изиграха сериозен мач

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Старши треньорът на Лудогорец отличи играчите си след успеха над Монтанта.

Руи Мота
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота беше доволен от успеха над Монтана, който дойде със сравнително пестелива игра.

Шампионите се наложиха над десетима от Монтана с 3:0

"На първо място съм щастлив. Искам да поздравя футболистите, те изиграха сериозен мач. Започнахме добре в първите 15-20 минути и въпреки че не вкарахме, продължихме така. През втората част бе важно да вкараме отново и да не позволим на Монтана да го направи. Не беше лесно, пътувахме много, имахме много мачове напоследък", каза португалецът.

Наставникът се надява да вижда еднакво отношение към противника както в европейските мачове, така и в тези от първенството.

"Това е психология. Футболистите трябва да разберат съобщението. Щастливи сме, че спечелихме в Европа, но трябва да го правим и в България. Да спечелим точки, които загубихме напоследък. Не знам нищо за контузията на Андерсон, ще разберем след изследванията", смята треньорът.

За отбора предстоят домакинство на Бетис в Лига Европа в четвъртък и гостуване на ЦСКА на стадион "Васил Левски" в неделя.

"Натоварена програма. Трябва да се насладим на победата днес, започваме възстановяваме и ще мислим за ЦСКА. Трябва да имаме правилната нагласа във всеки мач", завърши Руи Мота.

#Руи Мота #Лудогорец

