Руи Мота: Поздравления за футболистите, които изиграха сериозен мач

Старши треньорът на Лудогорец отличи играчите си след успеха над Монтанта.
Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота беше доволен от успеха над Монтана, който дойде със сравнително пестелива игра.
Шампионите се наложиха над десетима от Монтана с 3:0
"На първо място съм щастлив. Искам да поздравя футболистите, те изиграха сериозен мач. Започнахме добре в първите 15-20 минути и въпреки че не вкарахме, продължихме така. През втората част бе важно да вкараме отново и да не позволим на Монтана да го направи. Не беше лесно, пътувахме много, имахме много мачове напоследък", каза португалецът.
Наставникът се надява да вижда еднакво отношение към противника както в европейските мачове, така и в тези от първенството.
"Това е психология. Футболистите трябва да разберат съобщението. Щастливи сме, че спечелихме в Европа, но трябва да го правим и в България. Да спечелим точки, които загубихме напоследък. Не знам нищо за контузията на Андерсон, ще разберем след изследванията", смята треньорът.
За отбора предстоят домакинство на Бетис в Лига Европа в четвъртък и гостуване на ЦСКА на стадион "Васил Левски" в неделя.
"Натоварена програма. Трябва да се насладим на победата днес, започваме възстановяваме и ще мислим за ЦСКА. Трябва да имаме правилната нагласа във всеки мач", завърши Руи Мота.