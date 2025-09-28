Лудогорец без никакви затруднения срещу 10 от Монтана

Лудогорец постигна класическа победа над Монтана с 3:0 и се върна на второ място в класирането на Първа лига. Ивайло Чочев през първото полувреме и Оливие Вердон и Бърнард Текпетей след почивката вкараха попаденията за "орлите". Гостите играха цяла втора част с човек по-малко, след като Ваджеба Сакор бе изгонен от терена за втори жълт картон в 45-ата минута.

Мачът започна по-добре за домакините, но стражът на Монтана Марсио Роса се справяше с всяка една опасност към вратата си до 28-ата минута. Тогава Ивайло Чочев бе оставен непокрит на първа греда и с глава вкара топката в мрежата. Претенциите на гостите бяха, че топката не е напуснала с целия си обем терена и не е трябвало да се отсъжда ъглов удар.

В 40-ата минута Йоел Андерсон получи контузия и бе принудително заменен от Антон Недялков.

В края на първата част задачата на Монтана стана непосилна, след като тимът остана с десет души заради втори жълт картон на Ваджеба Сакор, който настъпи без топка голмайстора Чочев.

Все пак гостите започнаха добре след почивката с желание и за атака, но след поредното изпълнение на корнер пред вратата им и при неумението на защитата да изчисти топката, тя попадна в Оливие Вердон, който я вкара отблизо с мощен удар за 2:0.

В 64-ата минута Бърнард Текпетей получи пас от резервата Петър Станич, спря топката на гърди, обърна се и вкара с мощен удар в левия ъгъл на вратата на Марсио Роса - 3:0.

Така шампионите се изкачиха на второ място в класирането с точка зад лидера ЦСКА 1948, който има мач повече в актива си. Трети е Левски, който също има мач по-малко от "червените".

В следващия кръг Лудогорец гостува на ЦСКА в София, а Монтана приема Черно море.