Румънският президент Никушор Дан съобщи за нова политическа безизходица за съставянето на ново правителство

Румънският президент Никушор Дан обяви тази вечер, че политическите партии са се върнали към „политическата безизходица“ отпреди няколко дни във връзка със сформирането на парламентарно мнозинство, съобщават румънските медии.

Никушор Дан покани тази вечер в президентския дворец Котрочени лидерите на партиите, които съставляваха досегашната управляваща коалиция, за да чуе от тях какво решение са намерили за изход от политическата криза.

След срещата обаче президентът написа в социалната мрежа Екс, че блокадата не е преодоляна.

„Върнахме се към политическата безизходица, която във вторник смятахме за преодоляна. Въз основа на позициите на партиите по време на консултациите имаше само една формула, която изглеждаше способна да получи подкрепата на парламентарно мнозинство: правителство на малцинството, оглавявано от Социалдемократическата партия (СДП). Във вторник Национално-либералната партия (НЛП) се ангажира да подкрепи с гласовете си такова правителство на малцинството на СДП при определени условия, свързани с програмата за управление. От вторник до днес обаче НЛП промени позицията си“, написа Никушор Дан в Екс.

Той отбеляза, че е отговорност на политическите партии да договорят помежду си парламентарно мнозинство за формула на управление, която сметнат за подходяща.

„Продължавам да ги призовавам да се върнат към диалога. Румъния се нуждае от правителство с пълни правомощия“, подчерта Никушор Дан.

По-рано днес Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) обявиха, че ще предложат либералния евродепутат Зигфрид Мурешан за поста министър-председател. Трите политически сили предложиха и вариант за ротация – да поемат управлението до 2027 г., а след това да предадат щафетата на Социалдемократическата партия.

По-рано през седмицата Социалдемократическата партия обяви, че е готова да поеме отговорността за съставяне на правителство, а лидерът ѝ Сорин Гриндяну да бъде предложен за министър-председател.

Румъния се намира в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция, включваща СДП, НЛП, ССР и ДСУР, се разпадна в началото май. Впоследствие социалдемократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан.

След вота на недоверие правителството на Боложан продължи да работи с ограничени правомощия, а две от партиите в коалицията - НЛП и ССР, взеха решения да не се съюзяват повече със социалдемократите - най-голямата парламентарна сила, което доведе до продължителен блокаж в преговорите за съставяне на ново правителство.

В понеделник (22 юни) румънският парламент отхвърли първо предложение за правителство, съставено от Адриан Вещя, който бе номиниран от президента Никушор Дан. Номинацията на Вещя, който бе един от заместник-председателите на Национално-либералната партия на временния премиер Илие Боложан, предизвика напрежение, тъй като не бе съгласувана с ръководството на партията. Впоследствие НЛП проведе извънреден конгрес, преизбра Боложан начело на партията и изключи от редиците си Вещя и неговите привърженици.