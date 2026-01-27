БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност

Президентът (2017-2026 г.) проведе среща с компании за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море

Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
Снимка: Архив
Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев проведе среща днес с представители на компаниите, които са основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона. В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите на Румен Радев и през двата му мандата като държавен глава и той подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери.

“Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност”, подчерта на срещата Румен Радев.

Проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на този стратегически дигитален коридор и създава предпоставки за нейното развитие като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:42 мин.
САЩ и Канада
