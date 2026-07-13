Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе на 14 юли на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.