Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи

от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
крадци откраднаха златни кюлчета 100 000 евро къща германия
Снимка: Pixabay
Русия е продала най-голямото количество от своите физически златни резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи - 300 000 унции злато през януари и още 200 000 през февруари, съобщи The Moscow Times, позовавайки се на собствените статистики на банката.

В резултат на това златните резерви на страната, които са петите по големина в света, са спаднали до 74,3 милиона унции - най-ниското ниво за последните четири години.

Продажбата, възлизаща на около 15 тона за двата месеца, е най-голямата от 2002 г. насам, когато руската централна банка продаде 58 тона от резервите си.

Мярката беше наложена от нарастващия бюджетен дефицит, тъй като военните разходи достигат най-високото си ниво от съветската епоха насам.

Дефицитът на Русия е надхвърлил общо 15 трилиона рубли (почти 160 милиарда евро) за периода 2022–2025 г., а към това се добавят още 3,5 трилиона рубли (37 милиарда евро) от първите два месеца на тази година, съобщи The Moscow Times.

Страната вече продаваше златото си, за да попълни бюджета си от 2022 г. насам, но транзакциите бяха виртуални, а не физически. Златото се продаваше на централната банка, а не на пазара, което де факто го прехвърляше „от джоб в джоб“ и го държеше под контрола на Москва.

Инвестиционният банкер Иля Сушков е изчислил, че продажбите на злато от Русия през януари, които съставляват 0,4% от златните ѝ резерви, биха могли да генерират около 120 милиарда рубли (1,28 милиарда евро), или 3% от годишния бюджетен дефицит на страната.

#Русия #злато #продажба #новини в Метрото

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
1
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
2
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
3
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Градушка с големина на орех удари Крумовград
4
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
5
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме световната инициатива
6
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
22701
Чете се за: 02:50 мин.
Бизнесът настоява за подкрепа заради високите цени на горивата Бизнесът настоява за подкрепа заради високите цени на горивата
Чете се за: 04:47 мин.
Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар
Чете се за: 04:15 мин.
Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април
Чете се за: 02:42 мин.
Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекулации на борсите Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекулации на борсите
Чете се за: 00:57 мин.

След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Задържаха в Стара Загора руска гражданка за опит за купуване на гласове Задържаха в Стара Загора руска гражданка за опит за купуване на гласове
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
