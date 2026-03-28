Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи

Русия е продала най-голямото количество от своите физически златни резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи - 300 000 унции злато през януари и още 200 000 през февруари, съобщи The Moscow Times, позовавайки се на собствените статистики на банката.

В резултат на това златните резерви на страната, които са петите по големина в света, са спаднали до 74,3 милиона унции - най-ниското ниво за последните четири години.

Продажбата, възлизаща на около 15 тона за двата месеца, е най-голямата от 2002 г. насам, когато руската централна банка продаде 58 тона от резервите си.

Мярката беше наложена от нарастващия бюджетен дефицит, тъй като военните разходи достигат най-високото си ниво от съветската епоха насам.

Дефицитът на Русия е надхвърлил общо 15 трилиона рубли (почти 160 милиарда евро) за периода 2022–2025 г., а към това се добавят още 3,5 трилиона рубли (37 милиарда евро) от първите два месеца на тази година, съобщи The Moscow Times.

Страната вече продаваше златото си, за да попълни бюджета си от 2022 г. насам, но транзакциите бяха виртуални, а не физически. Златото се продаваше на централната банка, а не на пазара, което де факто го прехвърляше „от джоб в джоб“ и го държеше под контрола на Москва.

Инвестиционният банкер Иля Сушков е изчислил, че продажбите на злато от Русия през януари, които съставляват 0,4% от златните ѝ резерви, биха могли да генерират около 120 милиарда рубли (1,28 милиарда евро), или 3% от годишния бюджетен дефицит на страната.