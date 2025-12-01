БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:20 мин.
Европа
Стойността му се оценява между 67 000 и 80 000 евро

Рядка бутилка шампанско от сватбата на Даяна и Чарлз излиза на търг в Дания
Рядка бутилка шампанско "Дом Периньон Винтидж" от 1961 г., поднесено на сватбата на лейди Даяна и принц Чарлз през 1981 г., ще бъде предложено на търг в Дания, предаде АФП.

"Съществуват само 12 магнума от 2,2 литра от това шампанско и този е един от тях", казва отговорникът за вината в тръжна къща Bruun Rasmussen Томас Розендал Андерсен, представяйки внушителната бутилка с вече леко пожълтял етикет.

Според него бутилката, която понастоящем се съхранява в избата на къщата, преди да бъде представена пред публика от 4 декември, може да привлече както любители на вино, така и колекционери, жадни за кралски артикули.

"Това може да бъде класически колекционер на вина, който намира за забавно да има тази бутилка в колекцията си, но също така и колекционер на предмети, събиращ такива, свързани с лейди Даяна или с британската кралска фамилия", отбелязва Розендал.

От реколта 1961 г., годината на раждане на лейди Даяна, шампанското е дегоржирано и етикетирано по повод сватбата й с принц Чарлз на 29 юли 1981 г., която привлече пред екраните стотици милиони телевизионни зрители по целия свят.

Стойността му се оценява на между 500 000 и 600 000 датски крони (между 67 000 и 80 000 евро). По думите на Андерсен шампанското е "напълно годно" за пиене.

Настоящият собственик на магнума - колекционер, който не желае самоличността му да бъде разкрита, лично е закупил бутилката от лондонски търговец. През 2004 г. магнум шампанското не намери купувач на търг във Великобритания. Четири години по-късно аукционна къща "Херитидж окшънс" продаде магнум от тази реколта за около 12 000 долара. Търгът на Bruun Rasmussen ще бъде организиран на 11 декември в предградие на Копенхаген.

