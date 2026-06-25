Рядко бяло двугърбо камилче се роди в бургаския зоопарк (СНИМКИ)

Радостно събитие отбелязаха в Зоопарк Бургас, където на бял свят се появи рядко бяло двугърбо камилче. Щастливите родители са Кали и Фреди – кафяви двугърби камили от вида бактриан. Малкото е женско и впечатлява с необичайната си бяла окраска – истинска рядкост за този вид. Двугърбите камили са сред застрашените животни, а раждането на бяло камилче е още по-необичайно събитие, което предизвиква интерес както сред специалистите, така и сред посетителите на зоопарка.

Това е първото камилче, родено в Зоопарк Бургас. По думите на неговите стопани появата му е дългоочаквана и изключително вълнуваща. Малката питомка се развива отлично, расте здрава и любопитна и все по-смело опознава заобикалящата я среда. Тя внимателно наблюдава майка си и бързо усвоява характерните за вида поведенчески навици.

Бебетата на двугърбите камили се раждат след бременност, продължаваща около 13 месеца. Обикновено още в първите часове след раждането могат да се изправят на крака и да следват майка си. През първите месеци от живота си те се хранят основно с майчино мляко, което им осигурява необходимите хранителни вещества за бърз растеж и добро развитие. Засега новороденото все още няма име и осиновител. От зоопарка съобщават, че предстои да бъде избрано подходящо име за малката красавица, а интересът към нея вече е голям.

снимки: Зоопарк - Бургас

Любопитен факт е, че възрастните двугърби камили сменят гъстата си зимна козина всяка пролет и лято. Линеенето протича постепенно, което позволява на животните да се адаптират към променящите се климатични условия и да поддържат оптимална телесна температура. След като старата козина падне, израства нова, която ще ги предпазва през следващия студен сезон. Посетителите на Зоопарк Бургас вече могат да наблюдават новия обитател и да станат свидетели на първите му стъпки.