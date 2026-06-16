Рядко първо издание на романа "Брулени хълмове" ще бъде продадено на търг в Лондон (СНИМКИ)

Рядко първо издание на романа "Брулени хълмове" от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Асошиейтед прес.

От аукционната къща "Кристис" посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 г. насам. От първото издание през 1847 г. са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му.

Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа "Агнес Грей" от сестрата на Емили Бронте - Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон.

Според специалиста по редки книги и ръкописи в "Кристис" Марк Уилтшър първото издание на "Брулени хълмове" е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата heights (хълмове) на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на "Джейн Еър" от Шарлот Бронте.

При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици я определят като шокираща заради мрачната ѝ атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес "Брулени хълмове" се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Асошиейтед прес.

снимки: БТА