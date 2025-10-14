С час назад: На 26 октомври преминаваме към астрономическото време

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад

Слушай новината

Преминаването към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа на 26 октомври 2025 г., когато часовниците се връщат с един час назад, съобщиха от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник “Парижки журнал” през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. В България тази практика е въведена през 1979 г.

На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. като мярка за спестяване на гориво във военната обстановка. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г. САЩ последва примера ѝ през 1918 г.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува "за" отпадането на сезонната смяна на часа. Държавите-членки обаче така и не решиха окончателно дали да преминат на изцяло лятно или зимно часово време.

#смяна на часовника #връщаме часовника #астрономическо време #зимно часово време

