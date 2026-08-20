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Сабаленка отпадна сензационно в Синсинати

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Спорт
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Шампионката от 2024 година отстъпи пред чехкинята Сара Бейлек с 6:7(7), 4:6 след близо два часа игра.

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Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка отпадна изненадващо в четвъртия кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати. Шампионката от 2024 година отстъпи пред чехкинята Сара Бейлек с 6:7(7), 4:6 след близо два часа игра.

20-годишната Бейлек показа впечатляващ характер и на два пъти успя да заличи пробив пасив в първия сет, който закономерно стигна до тайбрек. В него чехкинята поведе с 5:1 точки, но позволи на Сабаленка да изравни. В крайна сметка Бейлек запази самообладание и реализира третия си сетбол, за да поведе в мача.

Сабаленка изглеждаше в по-добра позиция във втория сет, след като поведе с 4:1. Това обаче не пречупи Бейлек, която спечели пет поредни гейма и затвори мача в два сета.

Така 35-ата в света чехкиня записа първата си победа срещу представителка на Топ 10 и за първи път в кариерата си достигна до четвъртфинал на турнир от сериите WTA 1000.

„Чувството е невероятно. Нямам думи. През цялото време вярвах, че мога и това беше ключово в този мач. Тя игра изключителен тенис, но аз не загубих увереност, борех се и също дадох най-доброто от себе си. Много съм щастлива“, заяви Бейлек след най-голямата победа в кариерата си.

На четвъртфиналите тя ще има още едно сериозно изпитание – представителката на домакините Медисън Кийс. Поставената под №20 американка, шампионка в Синсинати през 2019 година, се справи с китайската квалификантка Сию Ван със 7:6(3), 6:4. Кийс трябваше да наваксва ранен пробив в първата част, а във втория сет реализира решаващ брейк в деветия гейм.

В друг от осминафиналите четвъртата поставена Коко Гоф нямаше сериозни проблеми срещу Мари Боузкова и се наложи с 6:3, 6:2. Шампионката от 2023 година ще срещне на четвъртфиналите №10 в схемата Марта Костюк.

Украинката стигна до впечатляващ обрат срещу петата поставена Мира Андреева, след като загуби първия сет с 4:6, но след това не остави никакви шансове на рускинята – 6:0, 6:2.

Защитаващата титлата си Ига Швьонтек също продължава напред. Поставената под №7 полякиня се наложи над французойката Диан Пари с 6:3, 6:3.

Следващото препятствие пред Швьонтек ще бъде втората поставена Елена Рибакина. Казахстанката преодоля рускинята Диана Шнайдер с 6:4, 6:4 и си осигури място сред последните осем в Синсинати.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Арина Сабаленка

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