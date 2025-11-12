Сабаленка подобри рекорда на Серина Уилямс по приходи за сезон

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка постави нов рекорд по спечелени наградни фондове за един сезон, изпреварвайки американската легенда Серина Уилямс, съобщава Tennis.com.

Беларускинята е заработила общо 15 008 519 долара през 2025 година, надминавайки предишния рекорд на Уилямс от 12 385 572 долара, поставен през 2013 г., когато американката спечели 11 титли, включително Ролан Гарос, US Open и финалите на WTA.

През настоящия сезон Сабаленка има 63 победи в 75 мача на единично и вече е триумфирала в четири турнира, сред които Откритото първенство на САЩ, с рекорден награден фонд от 5 милиона долара.

Беларускинята достигна и финалите на Australian Open, Ролан Гарос и Финалите на WTA, където загуби от Елена Рибакина. Именно Рибакина спечели най-високия награден фонд в историята на спорта в официални турнири – 5.235 милиона долара в Рияд.

С този впечатляващ сезон Сабаленка се утвърждава като една от най-доминантните фигури в женския тенис и поставя висока летва за бъдещите поколения.