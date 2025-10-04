Сабаленка ще защитава титлата си в Ухан, финалистката Цинвън Чжън отказа участие

Световната номер 1 Арина Сабаленка ще защитава титлата си на тенис турнира в Ухан.

Беларускинята триумфира с четвъртата си корона от Големия шлем на US Open миналия месец, но пропусна надпреварата в Пекин тази седмица заради лека травма. 27-годишната тенисистка се очаква да се завърне на кортовете в Ухан, където е актуална носителка на трофея и трикратна шампионка.

Основната схема на турнира започва в понеделник, като сред топ поставените са още Ига Швьонтек и Коко Гоф.

Местната любимка и олимпийска шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън няма да стартира в надпреварата.

Наскоро китайката се завърна на корта след операция на лакътя. Световната номер 9 се отказа още в първия си мач на турнира в Пекин в понеделник.