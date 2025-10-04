Сабаленка ще защитава титлата си в Ухан, финалистката Цинвън Чжън отказа участие

Световната номер 9 от Китай се отказа още в първия си мач на турнира в Пекин в понеделник.
Световната номер 1 Арина Сабаленка ще защитава титлата си на тенис турнира в Ухан.
Беларускинята триумфира с четвъртата си корона от Големия шлем на US Open миналия месец, но пропусна надпреварата в Пекин тази седмица заради лека травма. 27-годишната тенисистка се очаква да се завърне на кортовете в Ухан, където е актуална носителка на трофея и трикратна шампионка.
Основната схема на турнира започва в понеделник, като сред топ поставените са още Ига Швьонтек и Коко Гоф.
Местната любимка и олимпийска шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън няма да стартира в надпреварата.
Наскоро китайката се завърна на корта след операция на лакътя. Световната номер 9 се отказа още в първия си мач на турнира в Пекин в понеделник.
"За съжаление, тялото ми още не се е завърнало към най-доброто си състояние. След разговори с лекарите и моя екип, за голямо мое съжаление и разочарование трябва да се оттегля от тазгодишното издание на турнира в Ухан. Много съм признателна за подкрепата от всички фенове на тениса, особено на тези от родния ми град", каза във видео Чжън, която миналата година загуби финала в Ухан от Сабаленка.