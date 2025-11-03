БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Събарят бившия сарай на Доган в "Бояна" (СНИМКИ)

Част от бившия сарай на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" е вече срутен, след като багер влезе в комплекса на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна". Собственикът на комплекса съобщи пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

В началото на лятото, миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

