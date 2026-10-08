Събират средства за лечението на млада учителка, пострадала при катастрофа с камион и три коли на АМ „Тракия“

Призив за помощ към учителка, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 3 октомври, при която камион помете три автомобила.

Радина Радева, начален учител в село Царимир, е сред пострадалите при тежкия пътен инцидент. В момента жената е настанена в столичната болница „Пирогов“, където ѝ предстоят операции, специализирано лечение и продължителна рехабилитация.

Нейни колеги от Средно училище „Недялка Шилева“ в град Съединение организират дарителска кампания, за да помогнат на семейството ѝ да посрещне непосилните разходи за лечение.

От училището описват Радина като лъчезарен и всеотдаен преподавател, винаги готов да помогне на другите.

Днес самата тя има нужда от подкрепа.

Всеки, който желае да помогне, може да направи дарение по банковата сметка, обявена от училището, с титуляр майката на пострадалата – Тонка Радева.