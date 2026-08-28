Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони

Пловдивският окръжен съд остави в ареста 23-годишния, обвинен за държане с цел разпространение на марихуана, кокаин и желирани бонбони със съдържание на хексахидроканабинол.

Мъжът беше задържан при специализирана полицейска операция на 25 август в Пловдив. При претърсване на автомобил и жилището му са открити малко над килограм марихуана, около 10 грама кокаин и 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма, съдържащи полусинтетичен канабиноид.

Според обвинението наркотиците са били държани с цел разпространение. За това престъпление законът предвижда от 2 до 8 години затвор и глоба.

Съдът е преценил, че по делото има достатъчно доказателства, че е извършил престъплението. Магистратите са приели още, че съществува опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Затова съдът му е определил „задържане под стража“.