Съдбата на Петър Станич става ясна до края на седмицата

Бъдещето на сръбския полузащитник Петър Станич ще стане ясно до края на седмицата, като в Олимпиакос (Пирея) са решени да имат ясен отговор – без значение положителен или отрицателен, тъй като времето напредва, а старши треньорът Хосе Луис Мендилибар настоява да прави подготовка с играчите, на които ще разчита, съобщава днес журналистът Костас Николакопулос по Радио bwinSPORT FM 94.6.

Станич – в момента футболист на 14-кратните шампиони на България Лудогорец (Разград), направи отличен сезон, след като стана голмайстор на турнира УЕФА Лига Европа, а също така беше избран и за най-добър чужденец в българското първенство.

Разградчани му поставиха цена от 10 милиона евро за продажба, но най-близо до тази сума е гръцкият Олимпиакос (Пирея), който е готов да даде 8 милиона от европейската валута и бонуси.

Успешното привличане на петима нови футболисти продължи днес с официализирането на черногорския национален вратар Балша Попович от Цървена звезда (Белград). Също така на стадион „Караискакис“ в Пирея очакват до дни да подпишат с Жоел Рока от испанския Жирона, а най-бавно вървят разговорите с Лудогорец, казва още журналистът.

Страницата redfreaks.gr пише, че „Мендилибар настоява за неговото привличане, въпреки факта, че Лудогорец е уморил ръководството на „червено-белите“ с постоянните си финансови искания“. Друга местна медия - athletiko.gr общо взето подкрепя тази теза, но допълва, че в Олимпиакос имат още хора в списъка и са готови да минат на следващото име при неуспешен край.

24-годишният сръбски атакуващ халф притежава и хърватски паспорт, което улеснява регистрацията му. А статистиката и формата, която демонстрира, принуждава Олимпиакос да не се оттегля от сделката.

Същото издание пише, че двата клуба били постигнали първо устно споразумение, като Лудогорец се е отказал от първоначалните искания за 10 милиона евро, приемайки офертата на Олимпиакос за 8 милиона плюс бонуси. Трансферът обаче отново се саботира поради сериозни разногласия, възникнали относно начина и сроковете за плащане на вноските по сумата.

Също така се смята, че „Лудогорец сякаш умишлено се опитва да печели време в преговорите, като иска да запази Станич за първите важни европейски мачове от сезона, за да си осигури класиране. Целта на българите е да използват играча в квалификациите и след това да завършат сделката с „червено-белите“. Олимпиакос обаче иска същото и ако сделката не стане сега, то те може и да се оттеглят от нея, допълва redfreaks.gr.