БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдбата на Петър Станич става ясна до края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

Една от ключовите фигури на Лудогорец все още е трансферна цел на Олимпиакос

петър станич оглави голмайсторската листа лига европа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бъдещето на сръбския полузащитник Петър Станич ще стане ясно до края на седмицата, като в Олимпиакос (Пирея) са решени да имат ясен отговор – без значение положителен или отрицателен, тъй като времето напредва, а старши треньорът Хосе Луис Мендилибар настоява да прави подготовка с играчите, на които ще разчита, съобщава днес журналистът Костас Николакопулос по Радио bwinSPORT FM 94.6.

Станич – в момента футболист на 14-кратните шампиони на България Лудогорец (Разград), направи отличен сезон, след като стана голмайстор на турнира УЕФА Лига Европа, а също така беше избран и за най-добър чужденец в българското първенство.

Разградчани му поставиха цена от 10 милиона евро за продажба, но най-близо до тази сума е гръцкият Олимпиакос (Пирея), който е готов да даде 8 милиона от европейската валута и бонуси.

Успешното привличане на петима нови футболисти продължи днес с официализирането на черногорския национален вратар Балша Попович от Цървена звезда (Белград). Също така на стадион „Караискакис“ в Пирея очакват до дни да подпишат с Жоел Рока от испанския Жирона, а най-бавно вървят разговорите с Лудогорец, казва още журналистът.

Страницата redfreaks.gr пише, че „Мендилибар настоява за неговото привличане, въпреки факта, че Лудогорец е уморил ръководството на „червено-белите“ с постоянните си финансови искания“. Друга местна медия - athletiko.gr общо взето подкрепя тази теза, но допълва, че в Олимпиакос имат още хора в списъка и са готови да минат на следващото име при неуспешен край.

24-годишният сръбски атакуващ халф притежава и хърватски паспорт, което улеснява регистрацията му. А статистиката и формата, която демонстрира, принуждава Олимпиакос да не се оттегля от сделката.

Същото издание пише, че двата клуба били постигнали първо устно споразумение, като Лудогорец се е отказал от първоначалните искания за 10 милиона евро, приемайки офертата на Олимпиакос за 8 милиона плюс бонуси. Трансферът обаче отново се саботира поради сериозни разногласия, възникнали относно начина и сроковете за плащане на вноските по сумата.

Също така се смята, че „Лудогорец сякаш умишлено се опитва да печели време в преговорите, като иска да запази Станич за първите важни европейски мачове от сезона, за да си осигури класиране. Целта на българите е да използват играча в квалификациите и след това да завършат сделката с „червено-белите“. Олимпиакос обаче иска същото и ако сделката не стане сега, то те може и да се оттеглят от нея, допълва redfreaks.gr.

#Петър Станич #ФК Олимпиакос #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
2
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
5
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Футбол

Габи се завръща в Атлетико, но с нова роля
Габи се завръща в Атлетико, но с нова роля
Диего Медина: Имаме качествата да направим страхотен сезон Диего Медина: Имаме качествата да направим страхотен сезон
Чете се за: 01:17 мин.
Руди Фьолер остава спортен директор в Германския футболен съюз Руди Фьолер остава спортен директор в Германския футболен съюз
Чете се за: 01:05 мин.
Димитър Папазов в групата на Болоня за старта на подготовката Димитър Папазов в групата на Болоня за старта на подготовката
Чете се за: 01:10 мин.
Ювентус назначи Фредерик Масара и Джорджо Киелини на ръководни постове Ювентус назначи Фредерик Масара и Джорджо Киелини на ръководни постове
Чете се за: 01:37 мин.
Реал Сосиедад удължи договора на Пелегрино Матарацо Реал Сосиедад удължи договора на Пелегрино Матарацо
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разходите за отбрана, Украйна и отношенията НАТО - САЩ в центъра на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ