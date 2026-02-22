Съдийската комисия защити отсъждането в края на полуфинала Балкан - Черно море

Съдийската комисия към Българската федерация по баскетбол излезе с официално становище след драматичния полуфинал за Купата на България между Балкан Ботевград и Черно море Тича, завършил с успех за варненци със 78:77.

Решаващият момент в срещата дойде по-малко от две секунди преди края, когато бе отсъден фаул на Константин Тошков срещу Ламонт Уест. Уест реализира двата наказателни удара и донесе победата на Черно море.

От Съдийската комисия уточняват, че при ситуацията съдията е отчел контакт, който влияе върху "ритъма, скоростта, баланса и бързината“ на атакуващия състезател - критерий, заложен в правилника на ФИБА. Според анализа защитникът е установил позиция, но при самата стрелба е навлязъл в цилиндъра на нападателя, нарушавайки принципа на вертикалността.

Комисията подчертава, че при започнало движение за стрелба и неправилен контакт, нарушението следва да бъде отсъдено като фаул в процес на стрелба. От федерацията допълват, че разбирането подобни ситуации да не се санкционират в последните секунди на мача е неправилно.

"Непозволеният контакт е нарушение по всяко време и при какъвто и да е резултат от срещата, ако ограничава движението, баланса, ритъма или скоростта на състезателя“, се казва в заключението.

Окончателната позиция на Съдийската комисия гласи, че е трябвало да бъде отсъдено нарушение на защитника за неправилна игра в цилиндъра на нападателя - решение, определено като "трудно, но правилно“.