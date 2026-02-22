БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От федерацията определиха като "трудно, но правилно“ решението за фаул срещу Ламонт Уест секунди преди финалната сирена

Съдийската комисия защити отсъждането в края на полуфинала Балкан - Черно море
Слушай новината

Съдийската комисия към Българската федерация по баскетбол излезе с официално становище след драматичния полуфинал за Купата на България между Балкан Ботевград и Черно море Тича, завършил с успех за варненци със 78:77.

Решаващият момент в срещата дойде по-малко от две секунди преди края, когато бе отсъден фаул на Константин Тошков срещу Ламонт Уест. Уест реализира двата наказателни удара и донесе победата на Черно море.

От Съдийската комисия уточняват, че при ситуацията съдията е отчел контакт, който влияе върху "ритъма, скоростта, баланса и бързината“ на атакуващия състезател - критерий, заложен в правилника на ФИБА. Според анализа защитникът е установил позиция, но при самата стрелба е навлязъл в цилиндъра на нападателя, нарушавайки принципа на вертикалността.

Комисията подчертава, че при започнало движение за стрелба и неправилен контакт, нарушението следва да бъде отсъдено като фаул в процес на стрелба. От федерацията допълват, че разбирането подобни ситуации да не се санкционират в последните секунди на мача е неправилно.

"Непозволеният контакт е нарушение по всяко време и при какъвто и да е резултат от срещата, ако ограничава движението, баланса, ритъма или скоростта на състезателя“, се казва в заключението.

Окончателната позиция на Съдийската комисия гласи, че е трябвало да бъде отсъдено нарушение на защитника за неправилна игра в цилиндъра на нападателя - решение, определено като "трудно, но правилно“.

