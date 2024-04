Сакрамено пропиля двуцифрен аванс и загуби от Финикс, Везенков не влезе в игра

Сакраменто загуби още един мач в самия му край, след като пропиля преднина от 16 точки и отстъпи пред Финикс Сънс със 107:108.

Александър Везенков не взе участие в мача, в който Майк Браун използва ротация от само 8 баскетболисти, като четирима играха над 41 минути.

В мач, в който води в резултата само в първите няколко минути минимално, Финикс бе по-концентрираният отбор в самия край.

Домакините взеха лек аванс още в първия период, а в края на втория вече имаха и двуцифрен такъв. Почивката дойде при 54:45, а силни минути след подновяването на играта доведоха дистанцията до 16 точки.

Сакраменто обаче не успя да увеличи или задържи трайно този аванс и с първия кош във финалната четвърт Финикс вече бе само с 5 назад.

Слънцата изравниха при 91:91 и върнаха цялата интрига, макар и да не стигнаха до обрат. Напротив, домакините отново поведоха с две притежания разлика, а времето изтичаше.

С по-малко от две минути на часовника, Сакраменто водеше с четири точки, но изигра ужасяващо не-баскетболни атаки в края. Големите звезди на тима ДеАрън Фокс и Домантас Сабонис загубиха мача - първият с прибързани решения в нападение, а вторият - с грешки и нарушения, пратили на фаул линията съперника.

Сакраменто повече не отбеляза в тези 2 минути, а Фокс и Сабонис нямаха кош в последните 6 от мача.

Гостите вкараха важните наказателни удари, за да стигнат до победата, която им дава надежди дори за директно място в плейофите.

Кевин Дюрант записа 28 точки за победата, 21 добави Девин Букър, 20 - Брадли Бийл, а Юсуф Нуркич завърши с 10 и 10 борби.

Сабонис отново остана на 1 асистенция от трипъл-дабъл, с 25 точки и 12 борби. По 23 отбелязаха Фокс и Кийгън Мъри.

След загубата Сакраменто е вече на 10-а позиция, отдалечавайки се от 8-а, и така ще извърви най-трудния път към плейофите.

76 double-doubles on the season for the Domas



Sabonis has now passed Jerry Lucas (1965-66: 75) for the second-most double-doubles in a single season in franchise history. pic.twitter.com/PotAo2hpXq